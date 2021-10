Che fine ha fatto Silvia Salemi, da Sanremo a Star in the star (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un percorso straordinario, quello che ha fatto Silvia Salemi a star in the star, che l’ha condotta fino al gran finale e allo svelamento della sua identità. La sua voce ha conquistato la giuria, composta da Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci, che l’ha premiata nonostante non abbia capito chi si nascondesse sotto gli abiti vistosi di Lady Gaga. Silvia Salemi, cosa fa oggi La sua passione per la musica non si è mai spenta e ha continuato a coltivarla giorno dopo giorno. Silvia Salemi ha però ampliato le sue prospettive diventando speaker radiofonica e opinionista. È mamma di Ludovica e Sofia, due splendide ragazze avute dall’amore per il marito Gian Marco Innocenti, che ha sposato nel ... Leggi su dilei (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un percorso straordinario, quello che hain the, che l’ha condotta fino al gran finale e allo svelamento della sua identità. La sua voce ha conquistato la giuria, composta da Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci, che l’ha premiata nonostante non abbia capito chi si nascondesse sotto gli abiti vistosi di Lady Gaga., cosa fa oggi La sua passione per la musica non si è mai spenta e ha continuato a coltivarla giorno dopo giorno.ha però ampliato le sue prospettive diventando speaker radiofonica e opinionista. È mamma di Ludovica e Sofia, due splendide ragazze avute dall’amore per il marito Gian Marco Innocenti, che ha sposato nel ...

