Che fine ha fatto Adriano Pappalardo, il cantante di Ricominciamo (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ultimo album di Adriano Pappalardo risale a quarant’anni fa, ma la sua carriera televisiva è costellata da reality show e partecipazioni ai programmi tv. Ecco cosa fa il cantante ora. Adriano Pappalardo, noto nel mondo dello spettacolo per la sua voce graffiata e inconfondibile, ma anche per aver recitato in alcuni film. Da qualche tempo però non si fa vedere nel piccolo schermo. La sua carriera artistica è ferma al 1988, anno in cui ha pubblicato il suo ultimo album, Adriano Pappalardo, ha avuto un grande successo proprio in quegli anni, in particolare tra gli anni ’70 e ’80. Il cantautore ha avuto modo di mostrare le sue doti anche come attore, infatti ha preso parte di alcuni film italiani, come “La Piovra 4?, “Rimini Rimini” e “Il falco e la ... Leggi su ck12 (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ultimo album dirisale a quarant’anni fa, ma la sua carriera televisiva è costellata da reality show e partecipazioni ai programmi tv. Ecco cosa fa ilora., noto nel mondo dello spettacolo per la sua voce graffiata e inconfondibile, ma anche per aver recitato in alcuni film. Da qualche tempo però non si fa vedere nel piccolo schermo. La sua carriera artistica è ferma al 1988, anno in cui ha pubblicato il suo ultimo album,, ha avuto un grande successo proprio in quegli anni, in particolare tra gli anni ’70 e ’80. Il cantautore ha avuto modo di mostrare le sue doti anche come attore, infatti ha preso parte di alcuni film italiani, come “La Piovra 4?, “Rimini Rimini” e “Il falco e la ...

