Che fine fanno le Mille Miglia Alitalia? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non ci sarà una monetizzazione né il passaggio automatico a Ita. Ma si ragiona per tenere in vita il ... Leggi su today (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non ci sarà una monetizzazione né il passaggio automatico a Ita. Ma si ragiona per tenere in vita il ...

Advertising

alexbarbera : Mi sono lungamente occupato di Alitalia da giornalista. Direi che è stata la mia palestra professionale. Oggi vedo… - BentivogliMarco : Nelle prossime 48h chi pesca nel torbido farà di tutto per far saltare i nervi. Come se l'obbligo del #greenpass… - TgLa7 : 'Abbiamo chiesto di rinviare l'applicazione del #Green #pass almeno fino alla fine di ottobre, ma la risposta è sta… - tittista2 : Account recuperato spero presto anche il mio nome utente ma in questi mesi senza i social sono stata così bene che… - Elbieta47147595 : RT @danielaco78: Nella vita non importa i passi che fai,ma le impronte che lasci. #ViolaComeIlMare #LuxVide #FrancescoDemir #CanYaman Bu… -