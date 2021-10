Cgil: Calenda, 'chiarire obiettivi manifestazione o noi non ci saremo' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Avevamo dato la piena adesione a una manifestazione contro il vile assalto squadrista alla sede della Cgil. Ma se diventa una manifestazione anche per la riduzione dell'età pensionabile e altre amenità allora noi non ci saremo. Occorre chiarire". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda aggiungendo: "E tuttavia è un peccato che non si riesca, per una volta, a dare un segnale tutti insieme, socialisti, liberali e popolari contro la violenza politica". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Avevamo dato la piena adesione a unacontro il vile assalto squadrista alla sede della. Ma se diventa unaanche per la riduzione dell'età pensionabile e altre amenità allora noi non ci. Occorre". Lo scrive su Twitter Carloaggiungendo: "E tuttavia è un peccato che non si riesca, per una volta, a dare un segnale tutti insieme, socialisti, liberali e popolari contro la violenza politica".

