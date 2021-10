Caudo | in Municipio III mille giorni di lavoro e innovazione

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – “Due scuole dell’infanzia e un asilo nido aperti a Settebagni e a Colle Salario; oltre 50 aule recuperate a seguito dell’emergenza Covid; 1400 famiglie del territorio aiutate con la spesa solidale durante la pandemia; un emporio solidale; 250 eventi culturali con ospiti italiani e stranieri nei luoghi di aggregazione di quartiere; due centri di lettura e una biblioteca inaugurati a Piazza Sempione nei locali dele a Fidene; l’apertura di una Casa dei Diritti e delle Differenze.” “Oltre 45 milioni di investimenti per interventi di riqualificazione, rifacimento e abbattimento delle barriere architettoniche nelle strade delIII. Questi sono solo alcuni dei numeri in grado di raccontare i poco più di 1000della giunta di Giovanni diin un quartiere che conta oltre 200.000 abitanti. A ...

ntr_ob : @DM_Deluca Il professor Giovanni Caudo, fondatore di Roma Futura, è presidente uscente del III Municipio ed è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Caudo Municipio

RomaToday

... Roberto Gualtieri, candidato sindaco del centro - sinistra; Walter Tocci, saggista e politico, già vicesindaco di Roma; Giovanni, capolista di 'Roma Futura' e presidente uscente del...... l'ex assessore di Ignazio Marino, Giovanni, tiene 'stretti' i criteri nella selezione di ... dice al Domani Amedeo Ciacchetti (46% per lui nel suo VII, la migliore performance di tutti).Roma - In vista del ballottaggio del 17-18 ottobre la lista civica femminista, egualitaria, ecologista 'Roma Futura' dà appuntamento oggi, lunedì 11 ...Il presidente uscente del Municipio III tranquillizza i residenti di Sacco Pastore sull'orlo della protesta per i ritardi del cantiere: "Nell'area dell'ex mercato via i box arriveranno posti auto, sar ...