Castelverde | furto con destrezza del Rolex in pieno giorno Denunciata 37enne

(Di venerdì 15 ottobre 2021)(Cremona) - In pochi secondi ha sfilato ildal polso di una signora, per poi darsi alla fuga. E' stata individuata elaromena, resposnbile delcon...

IL GIORNO

E' stata individuata e denunciata la 37enne romena, resposnbile delcon destrezza messo a segno a luglio in pieno giorno e nella piazza, non affollata, di. I Carabinieri della ...- I Carabinieri della Stazione dihanno denunciato percon destrezza una cittadina rumena di 37 anni, con precedenti di polizia, residente in provincia di Bergamo. LA TECNICA DELL'ABBRACCIO. La donna è stata ...Castelverde (Cremona) - In pochi secondi ha sfilato il Rolex dal polso di una signora, per poi darsi alla fuga. E' stata individuata e denunciata la 37enne romena, resposnbile del furto con destrezza ...Un altro colpo messo a segno con questa tecnica. Alla cittadina rumena, con precedenti di polizia, residente in provincia di Bergamo, è stato contestato il reato di «furto con destrezza» ...