Castagne, come conservare il frutto tipico dell’autunno? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Cosa c’è di più tipico durante un week end d’autunno di una camminata in mezzo ai boschi alla ricerca di Castagne? Niente. Sarà un po’ un cliché, ed è di sicuro più comodo andare al supermercato a comprarle, ma andare in giro per Castagne è tra le attività preferite in questo periodo. Ricche di proprietà, questo frutto può essere conservato per tutto l’inverno, anche per un anno intero, con le dovute accortezze. Castagne, come si conservano fresche o bollite? guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 15 ottobre 2021) Cosa c’è di piùdurante un week end d’autunno di una camminata in mezzo ai boschi alla ricerca di? Niente. Sarà un po’ un cliché, ed è di sicuro più comodo andare al supermercato a comprarle, ma andare in giro perè tra le attività preferite in questo periodo. Ricche di proprietà, questopuò essere conservato per tutto l’inverno, anche per un anno intero, con le dovute accortezze.si conservano fresche o bollite? guarda le foto ...

Advertising

Cucina_Italiana : Che ne dite di fare le #castagne bollite ?????? - NickyGyj : RT @MichelangeloCat: L’autunno non è solo sinonimo di castagne. È anche il tempo in cui maturano frutti gustosi come i Corbezzoli (Arbutus… - Leonellonegrin1 : RT @WineNewsIt: L’#autunno nel #territorio di #Lana, in #AltoAdige, è una #stagione meravigliosa perché ricca di frutti importanti come le… - MazzeiSimone : RT @WineNewsIt: L’#autunno nel #territorio di #Lana, in #AltoAdige, è una #stagione meravigliosa perché ricca di frutti importanti come le… - WineNewsIt : L’#autunno nel #territorio di #Lana, in #AltoAdige, è una #stagione meravigliosa perché ricca di frutti importanti… -