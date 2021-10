Caso Regeni | il processo viene bloccato e gli atti rinviati ai pm

(Di venerdì 15 ottobre 2021) . Non esiste la certezza che i quattro imputati fossero a conoscenza del procedimento Ieri si sarebbe dovuta tenere la prima udienza delsulla morte di Giulio, ma quello che doveva essere l’inizio di un cammino verso la verità, si è trasformato in un nulla di fatto. Scrive Today che “dopo quasi sette ore di camera di consiglio, i giudici della Corte d’assise del tribunale di Roma hanno accolto l’istanza di sospensione presentata dai legali dei quattro funzionari dell’intelligence egiziana accusati della morte del ricercatore friulano, sostenendo che manca la prova che confermi la notifica del”. Leggi anche:GIULIO, OGGI A ROMA LA PRIMA UDIENZA DELIl provvedimento adottato dalla Corte d’assise di Roma dice che «il decreto che disponeva il ...

14 Agosto 2017 L'Egitto invia ai magistrati romani nuovi documenti relativi a un interrogatorio eseguito nei confronti dei poliziotti che si sono occupati del. La procura del Cairo e di ...A cominciare dalla domanda preliminare: come mai Giulioè stato mandato in Egitto, in una situazione di conflitto civile, a svolgere un'inchiesta su argomenti pericolosi, e palesemente molto ...Tutto da rifare, o quasi, per il processo che sta tentando di fare luce sull’omicidio di Giulio Regeni. Si dovrà infatti ripartire dall’udienza ...Dopo cinque ore di camera di consiglio i giudici della terza Corte di Assise hanno annullato il rinvio a giudizio dei quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso il ricercat ...