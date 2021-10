Caso ammutinamento | due le vertenze del Napoli | una solo contro Allan! Il motivo

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il giornalista di Radio Kiss Kiss, Valter De Maggio, ha riferito alcuni aggiornamenti circa ilrisalente al 2019 e le multe decise dalla società in seguito a quegli eventi. Ecco quanto evidenziato:multe eal: dueda parte della società FOTO: Getty - Allanmulta "I procedimenti avviati dalsono due. Uno riguarda tutta la squadra a causa dell'posto-Salisburgo, in cui tutto il gruppo decise di disertare il ritiro imposto dalla società . Il secondo procedimento ènei confronti di Allan per ingiurie e minacce. Saranno ascoltati Elseid Hysaj e il vicepresidente Edo De Laurentiis, con la sentenza che è ...

Due anni dopo, l'è finito in tribunale. E nella controversia con Allan, chi ha ... Non fu certo unche in quei giorni il Napolista si ritrovò ad essere una voce quasi solitaria. ...Napoli Calcio - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulla vicendae sulAllan. Dal quotidiano si legge:Continua la vicenda legale sull’ammutinamento del Napoli risalente a novembre 2019. Nella giornata di ieri ha avuto luogo la seduta del collegio arbitrale Carlo Ancelotti è stato chiamato a difendere ...Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito della prima udienza sul caso dell'ammutinamento del Napoli, nel 2019: "Il Napoli in arbitrato chiede il 50% di una mensilità per Allan, la sanzione più a ...