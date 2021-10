Carolina Marconi senza ciglia e sopracciglia mostra come si trucca

(Di venerdì 15 ottobre 2021)continua ad essere l’influencer che regala forza e consigli preziosi. La chemio le ha fatto cadere non solo i capelli ma anchee soprace leisui socialsisi risolve il problema se una donna non ha piùe sopracè sempre bellissima, sempreta in modo perfetto e non fa mistero dei suoi trucchi. Nelle sue stories consigliafare e lei ha risolto con lemagnetiche e con la matita giusta.e sopracin questo modo appaiono ancora più belle, è incredibile...

Advertising

infoitsalute : Carolina Marconi e il tumore al seno, i consigli del medico: «Fa bene a socializzare la malattia» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Carolina Marconi e il tumore al seno, i consigli del medico: «'Socializzare' la malattia fa bene» - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Carolina Marconi e il tumore al seno, i consigli del medico: «'Socializzare' la malattia fa bene» - ilmessaggeroit : Carolina Marconi e il tumore al seno, i consigli del medico: «'Socializzare' la malattia fa bene» - MilaVolani : @GrandeFratello La Fico l'avrei voluta vedere nell'ediz di Patrick, Katia e Carolina Marconi. Basta con queste bacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Marconi

Vanity Fair Italia

ancora una volta non si lascia abbattere e tira avanti col sorriso. L'ex gieffina 44enne mostra la sua forza quotidianamente, stavolta ai follower fa vedere come ha risolto per le ...E' di alcuni giorni fa l'intervista a, ex concorrente del Grande Fratello, che sta combattendo contro una brutta forma di tumore al seno. Poi Georgette Polizzi, stilista e ...Carolina Marconi continua ad essere l’influencer che regala forza e consigli preziosi. La chemio le ha fatto cadere non solo i capelli ma anche ciglia e sopracciglia e lei mostra sui social come si tr ...Carolina Marconi non solo non si arrende alla malattia, ma mostra sui social come rimediare agli effetti della terapia che le ha fatto cadere ciglia e ...