Carmen Russo | arriva la triste notizia che spiazza tutti | cosa è successo

Palermo - Anche Enzo Paolo Turchi ha fatto i conti con l'emergenza economica Coronavirus. In un'intervista rilasciata al settimanale Visto, il marito di(che sta partecipando al GFVip6) ha rivelato di essere stato costretto a chiudere la scuola di danza che dirigeva a Palermo insieme alla moglie. 'Avrei dovuto pagare 15 mesi di affitto ...In un'intervista rilasciata al settimanale Visto, Enzo ha raccontato com'è cambiata la sua vita dopo il lockdown in Italia. A causa dell'emergenza sanitaria, il marito diha perso molti soldi ed ha rischiato di ritrovarsi in serie difficoltà economiche.ed Enzo Paolo, momento difficilissimo: 'Tutti soldi perduti' Enzo Paolo Turchi in un'...Il coreografo e l’attrice, attualmente al GF Vip, sono stati costretti a chiudere la loro scuola di danza a Palermo, a causa degli effetti ...PALERMO - Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono altre vittime, piegati in ginocchio dell'emergenza sanitaria del Covid-19. In un'intervista rilasciata al ...