Cardillo sul Maradona: ”Bisogna far tornare il tifo organizzato, lo stadio va vissuto” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Napoli, avv. Cardillo: “Torni il tifo organizzato allo stadio Maradona. L’impianto deve essere valorizzato di più” Eduardo Cardillo, avvocato penalista, è intervenuto nel corso di Punto Nuovo Sport Show per fornire la sua opinione su come dare maggior valore allo stadio Diego Maradona del Napoli con il ritorno del tifo organizzato nell’impianto di Fuorigrotta. Queste le sue parole: “La prima cosa che mi viene in mente è raggiungere la piena valorizzazione di quell’impianto, perché è il tempio del calcio a Napoli, in cui sono passate tantissime generazioni di tifosi e tantissimi calciatori fortissimi, tra cui il più grande di tutti. -afferma Cardillo- Aggiungerei di far ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Napoli, avv.: “Torni ilallo. L’impianto deve essere valorizzato di più” Eduardo, avvocato penalista, è intervenuto nel corso di Punto Nuovo Sport Show per fornire la sua opinione su come dare maggior valore alloDiegodel Napoli con il ritorno delnell’impianto di Fuorigrotta. Queste le sue parole: “La prima cosa che mi viene in mente è raggiungere la piena valorizzazione di quell’impianto, perché è il tempio del calcio a Napoli, in cui sono passate tantissime generazioni disi e tantissimi calciatori fortissimi, tra cui il più grande di tutti. -afferma- Aggiungerei di far ...

