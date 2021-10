Carceri | il garante Ciambriello | “Scarcerato 85enne gravemente malato”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Giovanni C., ottantacinquenne, difeso dall’avv. Riccardo Maria Elena e detenuto a Poggioreale, è stato. Lo rende noto ilper i diritti dei detenuti della Campania, Samuele, che seguiva da tempo il caso dell’anziano chiuso in carcere da agosto. Affetto da decadimento cognitivo globale ad evoluzione cronica senza margini di miglioramento, il recluso necessita di un monitoraggio clinico e terapeutico costante, stante anche la sua avanzata età. Commenta: “Esprimo il mio apprezzamento per la professionalità e la responsabilità per l’avv. d’ufficio che ha profuso notevole impegno per la soluzione del caso. Apprezzo il provvedimento del GIP, non di meno dobbiamo stigmatizzare alcune posizione della magistratura, troppo frequenti, per ...