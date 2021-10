CARABINIERI SENZA GREEN PASS CACCIATI DALLE CASERME. (Di venerdì 15 ottobre 2021) E’ appena giunta la notizia (Comando generale ordina: CARABINIERI SENZA GREEN PASS via da CASERME ).Comando generale ordina: CARABINIERI SENZA GREEN PASS via da CASERMEredazione tgcom24Lo denuncia il Nuovo sindacato CARABINIERI, annunciando l’intenzione di “intervenire in ogni luogo per difendere… “L’Arma dei CARABINIERI ha dato ordine a tutti i militari alloggiati nelle CASERME di uscire DALLE … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) E’ appena giunta la notizia (Comando generale ordina:via da).Comando generale ordina:via daredazione tgcom24Lo denuncia il Nuovo sindacato, annunciando l’intenzione di “intervenire in ogni luogo per difendere… “L’Arma deiha dato ordine a tutti i militari alloggiati nelledi uscire… proviene da Database Italia.

NicolaPorro : ??ESCLUSIVO?? Non volevo crederci, e invece... guardate cosa succede ad alcuni #carabinieri senza #greenpass ???? - MediasetTgcom24 : Comando generale ordina: carabinieri senza Green pass via da caserme #Greenpass - enpaonlus : Brescia, voleva servire 200 uccellini protetti per cena ma invece dei clienti arrivano i carabinieri… - TuvoReal : RT @stopcensura2020: Carabinieri, 5mila senza Green Pass cacciati dalle caserme: “Mai accaduto nella storia dell’Arma” - gioiami68701904 : RT @stopcensura2020: Carabinieri, 5mila senza Green Pass cacciati dalle caserme: “Mai accaduto nella storia dell’Arma” -