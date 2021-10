Caos procure, Palamara rinviato a giudizio con ex pm Fava (Di venerdì 15 ottobre 2021) (dall’inviata Assunta Cassiano) – Dopo il rinvio a giudizio per corruzione dello scorso luglio, Luca Palamara dovrà affrontare un processo per l’accusa di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio in relazione a uno degli episodi contestati dalla Procura di Perugia nel capitolo delle rivelazioni ai giornalisti del Fatto Quotidiano e della Verità. Il gup Angela Avila, dopo due ore e mezzo di camera di consiglio, ha disposto il processo, fissandolo per il prossimo 19 gennaio, in relazione all’accusa, contestata in concorso con l’ex pm Stefano Rocco Fava, per aver rivelato notizie d’ufficio “che sarebbero dovute rimanere segrete”, e in particolare “che Fava aveva predisposto una misura cautelare nei confronti di Amara per il delitto di autoriciclaggio e che anche in relazione a tale misura il procuratore della ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) (dall’inviata Assunta Cassiano) – Dopo il rinvio aper corruzione dello scorso luglio, Lucadovrà affrontare un processo per l’accusa di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio in relazione a uno degli episodi contestati dalla Procura di Perugia nel capitolo delle rivelazioni ai giornalisti del Fatto Quotidiano e della Verità. Il gup Angela Avila, dopo due ore e mezzo di camera di consiglio, ha disposto il processo, fissandolo per il prossimo 19 gennaio, in relazione all’accusa, contestata in concorso con l’ex pm Stefano Rocco, per aver rivelato notizie d’ufficio “che sarebbero dovute rimanere segrete”, e in particolare “cheaveva predisposto una misura cautelare nei confronti di Amara per il delitto di autoriciclaggio e che anche in relazione a tale misura il procuratore della ...

