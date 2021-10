Campobasso-Bari: aumenta la capienza del settore ospiti del “Nuovo Romagnoli” (Di venerdì 15 ottobre 2021) aumenta la capienza del settore ospiti dello stadio "Nuovo Romagnoli" di Campobasso. Contro il Bari la disponibilità di tagliandi passa da 250 a 491. Gli stadi della Serie C cominciano a colorarsi sempre di più Leggi su mediagol (Di venerdì 15 ottobre 2021)ladeldello stadio "" di. Contro illa disponibilità di tagliandi passa da 250 a 491. Gli stadi della Serie C cominciano a colorarsi sempre di più

