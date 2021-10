Campania, De Luca: “Obbligo vaccino se torna pericolo Covid” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Abbiamo in Campania ormai l’80% dei vaccinati sopra i 12 anni che hanno fatto doppia dose. Stiamo procedendo con la terza dose. E siamo già partiti con le vaccinazioni antinfluenzali”. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta social del venerdì. De Luca ha delineato quali sono i due grandi obiettivi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Abbiamo inormai l’80% dei vaccinati sopra i 12 anni che hanno fatto doppia dose. Stiamo procedendo con la terza dose. E siamo già partiti con le vaccinazioni antinfluenzali”. Così il Presidente della Regione, Vincenzo De, nella consueta diretta social del venerdì. Deha delineato quali sono i due grandi obiettivi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

