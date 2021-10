Camorra, 10 arresti nel clan Marino: c’è anche Tina Rispoli, moglie di Tony Colombo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel registro degli indagati della Procura di Napoli compare anche il nome di Tina Rispoli, la vedova del boss Gaetano Marino e oggi moglie del neomelodico siciliano Tony Colombo. Ieri matTina, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato 10 persone, ritenute vicine al clan Marino, a Secondigliano. Camorra, 10 arresti nel clan Marino: c’è anche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel registro degli indagati della Procura di Napoli compareil nome di, la vedova del boss Gaetanoe oggidel neomelodico siciliano. Ieri mat, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato 10 persone, ritenute vicine al, a Secondigliano., 10nel: c’èL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ciropellegrino : Vi ricordo una nostra inchiesta 'Camorra Entertainment' Blitz contro il clan Marino di Secondigliano, 10 arresti.… - AssiElena : RT @autocostruttore: Cooperative sociali di Salerno, 2 arresti per audio elezioni: «Controllerò i vostri voti» Che stupido... E io che cred… - V_R_S_Giac_ : RT @autocostruttore: Cooperative sociali di Salerno, 2 arresti per audio elezioni: «Controllerò i vostri voti» Che stupido... E io che cred… - Salvato27591666 : RT @autocostruttore: Cooperative sociali di Salerno, 2 arresti per audio elezioni: «Controllerò i vostri voti» Che stupido... E io che cred… - autocostruttore : Cooperative sociali di Salerno, 2 arresti per audio elezioni: «Controllerò i vostri voti» Che stupido... E io che c… -