Calendario Mondiale F1 2022: 23 Gran Premi in bozza. Doppio appuntamento in Italia, novità Miami. Tutte le date (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Mondiale F1 2022 dovrebbe raggiungere la cifra record di 23 Gran Premi. Questo è quanto emerge dalla bozza del Calendario diffusa dalla BBC. Domani dovrebbe arrivare l’ufficialità del Calendario del Mondiale F1 2022 dopo la ratifica del World Motorsport Council, il Consiglio Mondiale del motorsport (WMSC). Spicca la Grande novità di Miami, ritorneranno Grandi classiche come Australia, Giappone, Canada e Singapore (assenti ormai da due anni a causa della pandemia). Doppio appuntamento in Italia con Imola e Monza. La prossima stagione, caratterizzata dal rivoluzionario cambio di regolamento che ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) IlF1dovrebbe raggiungere la cifra record di 23. Questo è quanto emerge dalladeldiffusa dalla BBC. Domani dovrebbe arrivare l’ufficialità deldelF1dopo la ratifica del World Motorsport Council, il Consigliodel motorsport (WMSC). Spicca ladedi, ritornerannodi classiche come Australia, Giappone, Canada e Singapore (assenti ormai da due anni a causa della pandemia).incon Imola e Monza. La prossima stagione, caratterizzata dal rivoluzionario cambio di regolamento che ...

