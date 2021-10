Calendario Mondiale F1 2022 | 23 Gran Premi | è record Si corre a Monza e Imola | novità Miami Tutte le date

(Di venerdì 15 ottobre 2021) IlF1raggiungerà la cifradi 23. Ilper la prossima stagione è stato diffuso ufficialmente e conferma quanto previsto dalle bozze circolate negli ultimi giorni. La ratifica è giunta, senza alcuna modifica, da parte del World Motorsport Council, il Consigliodel motorsport (WMSC). Spicca ladedi, ritornerannodi classiche come Australia, Giappone, Canada e Singapore (assenti ormai da due anni a causa della pandemia). Doppio appuntamento in Italia con. La prossima stagione, caratterizzata dal rivoluzionario cambio di regolamento che dovrebbe rimescolarele ...

Advertising

paoloangeloRF : Il calendario ufficiale del Mondiale 2022: due gare in Italia - alessio_morra : Il calendario ufficiale del Mondiale di #F1 2022, c'è ancora #Imola, nel mese di aprile, tornano l'#Australia,… - sportface2016 : #F1, ecco il calendario ufficiale del Mondiale 2022 - PieroLadisa : Ufficializzato il calendario 2022 del Mondiale di #F1. Vi piace come è strutturato? - sportli26181512 : F1, il calendario del Mondiale 2022: 23 GP, l'Italia raddoppia con Imola: Rese note le 23 gare del 2022, il Mondial… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Mondiale

I motivi del 'no' alogni 2 anni Nel comunicato vengono anche esposte le motivazioni che ...radicalmente l'ecosistema calcistico in cui le organizzazioni calcistiche concordano il...Come già anticipato dalla BBC, la Formula 1 ha reso noto ilufficiale del2022 . 23 le gare in programma nella nuova stagione, spicca la novità Miami, la conferma per Imola (24 aprile) al fianco di Monza (11 settembre) come appuntamenti ...Pubblichiamo oggi il calendario F1 2022 defintivo, così come è stato comunicato ufficialmente dal consiglio mondiale della FIA.Fia e Liberty Media hanno svelato le ventitré gare che si disputeranno nella prossima stagione, e l'ingresso nel calendario 2022 di Imola ...