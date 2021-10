Calenda: “Cgil scorretta: usa una piazza unitaria per fare lotta politica” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Carlo Calenda non parteciperà alla manifestazione dei sindacati “contro i fascismi”, a meno che non arrivino chiarimenti da Maurizio Landini. Calenda era stato tra i primi a manifestare solidarietà alla Cgil dopo l’assalto squadrista di sabato guidato da Forza uova e ad aderire alla manifestazione dei sindacati, ma ha cambiato idea dopo aver visto la piattaforma della manifestazione pubblicata dalla Fiom, di cui ha parlato ieri il Foglio: oltre alla lotta al fascismo e alla violenza, anche lotta alla precarietà, alle disuguaglianze, “redistribuire il lavoro” e ridurre l’età pensionabile (con Quota 41 o una nuova Quota 100). Cos’è che non va? “Sono tutte cose di una superficialità enorme. Cosa vuol dire ‘redistribuire il lavoro’? – dice Calenda – E poi ridurre l’età pensionabile, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Carlonon parteciperà alla manifestazione dei sindacati “contro i fascismi”, a meno che non arrivino chiarimenti da Maurizio Landini.era stato tra i primi a manifestare solidarietà alladopo l’assalto squadrista di sabato guidato da Forza uova e ad aderire alla manifestazione dei sindacati, ma ha cambiato idea dopo aver visto la piattaforma della manifestazione pubblicata dalla Fiom, di cui ha parlato ieri il Foglio: oltre allaal fascismo e alla violenza, anchealla precarietà, alle disuguaglianze, “redistribuire il lavoro” e ridurre l’età pensionabile (con Quota 41 o una nuova Quota 100). Cos’è che non va? “Sono tutte cose di una superficialità enorme. Cosa vuol dire ‘redistribuire il lavoro’? – dice– E poi ridurre l’età pensionabile, ...

Advertising

SkyTG24 : Assalto alla Cgil Roma, Calenda a Sky TG24: “Si rischia polveriera, diamoci una calmata” - lucianonobili : Al presidio per la CGIL con Roberto Gualtieri e i due nostri campioni di preferenze @valerio_casini e @FraLeoncini.… - Ioelamoremio1 : @CarloCalenda @cgilnazionale Amo', ma é vero che Calenda ha detto che nun partecipa alla manifestazione della CGIL… - andreatamponi : RT @La7tv: #tagada @CarloCalenda sulle parole di Giorgia #Meloni in relazione all'assalto della #CGIL: 'Violenza agevolata? Queste parole l… - EmanuelOian : RT @masaccio_: La CGIL, giustamente, come ci si augurava, dà gambe al suo antifascismo ponendo le questioni sociali che le competono, e che… -