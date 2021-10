Calciomercato Napoli | la pista Bremer si complica | sul brasiliano anche l’Inter

Advertising

SkySport : #Insigne e il rinnovo con il #Napoli: 'Non è facile. Il tiro a giro? È di #DelPiero' #SkySport - Ftbnews24 : ?? #Calciomercato Napoli, De Laurentiis promette: “Doppio colpo a gennaio” #Napoli #NapoliTorino #SerieA #UEL… - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Napoli su Bremer, ma il difensore è vicino al rinnovo col Torino - RadioFebbrea90 : #Calciomercato #Napoli - #Criscitiello attacca #ADL: che bomba in diretta tv - sportli26181512 : I 5 pensieri Agresti: l'Inter si gioca tutto, Allegri-Mou sarà una grande sfida cattiva. Milan, comanda Ibra. Insig… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

CalcioNapoli24

Commenta per primo Nuovo imperdibile appuntamento di.com , che approfondisce con Eva Gini e il direttore Stefano Agresti i temi più ...legata al rinnovo del contratto fra ile ...Lo scrive.com. L'allenatore delabitualmente si muove in città a bordo di una Panda. Questa mattina, all'uscita dall'Hotel Britannique, dove soggiorna al momento, non ha trovato ...Il Napoli aveva già da tempo messo nel mirino il centrale difensivo del Torino, il cui rinnovo continua a slittare di settimana in settimana. Il giocatore ...«Sono andato via ragazzino, ma è sempre il posto dove vive la mia famiglia, ne parlo sempre con il cuore in mano. Vogliamo recuperare punti. Decisivi i duelli: chi ne vince di più si prende i tre punt ...