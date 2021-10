Calciomercato Napoli, Bernardeschi obiettivo in caso di addio di Insigne (Di venerdì 15 ottobre 2021) Se dovesse dire addio Insigne, il colpo di Calciomercato del Napoli potrebbe arrivare dalla Juventus e sarebbe Bernardeschi In casa Napoli continua a tenere banco la questione Insigne, che potrebbe dire addio a fine stagione e allora i campani starebbero pensando a Bernardeschi come colpo per il prossimo Calciomercato. Il bianconero è in scadenza di contratto e se non rinnovasse potrebbe arrivare a Napoli come parametro zero. A riportarlo è Fichajes.net. Intanto Bernardeschi dovrà parlare con la Juventus proprio del rinnovo e in futuro ci sarà un incontro con Mino Raiola, procuratore dell’ex Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Se dovesse dire, il colpo didelpotrebbe arrivare dalla Juventus e sarebbeIn casacontinua a tenere banco la questione, che potrebbe direa fine stagione e allora i campani starebbero pensando acome colpo per il prossimo. Il bianconero è in scadenza di contratto e se non rinnovasse potrebbe arrivare acome parametro zero. A riportarlo è Fichajes.net. Intantodovrà parlare con la Juventus proprio del rinnovo e in futuro ci sarà un incontro con Mino Raiola, procuratore dell’ex Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

