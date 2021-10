Calciomercato Milan – Che colpo dal Manchester United | le ultime

Advertising

SkySport : Milan, Mirante: 'Trattativa immediata, impossibile dire di no' #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport #Milan… - DiMarzio : Il #Milan e l'emergenza portieri: contatti in corso con #Mirante - junews24com : Romagnoli Juve: è un'idea per il dopo-Chiellini. Tutti i dettagli - - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Che colpo dal #ManchesterUnited: le ultime - Triplete12 : RT @NMercato24: ESCLUSIVA NM24: ???? Il Milan su Noa Lang, c'è anche la concorrenza dell'Arsenal.???? #Calciomercato #15ottobre https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Claudio Marchisio parla a Milannews.it del suo ex compagno di squadra Antonio Mirante: 'I tifosi delsanno chi è Mirante, sono convinto che cercherà di farsi trovare pronto. Per lui è una bella opportunità, sperando che possa tornare il prima possibile un grande portiere, scoperto quest'anno, ...E il, che gioca un bellissimo calcio. Però la Juventus di sicuro farà qualcosa sul mercato e comunque non va mai data per spacciata'.Eppure in tanti scrivevano che il Milan senza Donnarumma e con Maignan fra i pali aveva perso 15-20 punti ed era nettamente più debole della scorsa ...Inter: niente incontro per il rinnovo di Brozovic. L'Inter non vuole perdere Brozovic a parametro zero nella prossima stagione. Per questo la società nerazzurra vorrebbe rinnovar ...