Calciomercato Juventus, Sergi Roberto lascia il Barcellona: occasione a zero (Di venerdì 15 ottobre 2021) Calciomercato Juventus: Sergi Roberto si libera a costo zero dal Barcellona e i bianconeri fiutano l'affare Dalla Spagna, precisamente da Onda Cero, rilanciano il nome di Sergi Roberto in chiave Juve. Il calciatore si libererà a parametro zero dal Barcellona in estate, e oltre ai bianconeri anche il Milan pensa a lui. C'è un dubbio, però, che attanaglia la dirigenza torinese. Le condizioni fisiche dello spagnolo 'spaventano' le pretendenti, visto che nell'ultima stagione è rimasto ai box per parecchio tempo causa problemi muscolari. Valutazioni in corso da parte della Juventus.

