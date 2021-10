Calcio femminile, l’Italia cerca nuove interpreti: Arianna Caruso e Sofia Cantore guidano il gruppo della nouvelle vague (Di venerdì 15 ottobre 2021) Per continuare ad avere successo è necessario proseguire nel rinnovamento. Una regola che vale per tutti i campi e lo sport non è escluso. Nell’ambito del Calcio femminile italiano, è un dato di fatto che il movimento delle donne abbia fatto dei passi in avanti sostanziali. Il coinvolgimento dei grandi club maschili, attraverso il processo di affiliazione, ha dato un impulso al settore e all’orizzonte c’è il professionismo. Il livello agonistico, di conseguenza, è salito rispetto al passato e ciò è stato sublimato dai quarti di finale raggiunti dalla Nazionale italiana di Milena Bertolini ai Mondiali 2019 in Francia, con la qualificazione agli Europei del 2022 certificata. Nazionale che spinta da giocatrici del calibro di Barbara Bonansea, Cristiana Girelli, Manuela Giugliano, Alia Guagni, Valentina Giacinti e di Sara Gama ha trovato una dimensione ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Per continuare ad avere successo è necessario proseguire nel rinnovamento. Una regola che vale per tutti i campi e lo sport non è escluso. Nell’ambito delitaliano, è un dato di fatto che il movimento delle donne abbia fatto dei passi in avanti sostanziali. Il coinvolgimento dei grandi club maschili, attraverso il processo di affiliazione, ha dato un impulso al settore e all’orizzonte c’è il professionismo. Il livello agonistico, di conseguenza, è salito rispetto al passato e ciò è stato sublimato dai quarti di finale raggiunti dalla Nazionale italiana di Milena Bertolini ai Mondiali 2019 in Francia, con la qualificazione agli Europei del 2022 certificata. Nazionale che spinta da giocatrici del calibro di Barbara Bonansea, Cristiana Girelli, Manuela Giugliano, Alia Guagni, Valentina Giacinti e di Sara Gama ha trovato una dimensione ...

