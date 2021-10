Buon compleanno Brenda Asnicar | dall’esordio sul set de “Il mondo di Patty” ad oggi

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tutti ce la ricordiamo come Antonella de Ildi, ma in fondoin tutti questi anni non è poi così tanto cambiata. Originaria di Buenos Aires, l’attrice ha debuttato prima come modella sfilando per marchi latinoamericani importanti e poi sul piccolo schermo. Ma è stata proprio la serie tv targata Disney … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ValeYellow46 : Buon Compleanno Amore!!!?? - juventusfc : Buon compleanno a Massimo Bonini ?????? - AlessiaMorani : Buon compleanno al nostro @pdnetwork! Avremo tanti difetti…avremo fatto molti errori…ma siamo una grande comunità p… - Carla32272102 : @M49liberorso Buon compleanno!! - salvatoretillo1 : @forumJuventus @Trezegoldavid Tantissimi auguri di buon compleanno campione,sempre uno di noi ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Amore !!!' ; ha scritto il pilota sul suo profilo social mentre il post della modella conquista l'attenzione dei followers: '13 October. Happy bday to me. Grazie a tutti per gli ...Giuliana potrebbe sostenere che il mondo esiste per approdare in unautoscatto del suo profilo ... Alsi fotografa con la cucciola davanti a una torta che non mangeranno né la padrona, a ...Muore nel giorno del suo compleanno, la spiaggia di velluto piange Alfredo Morini. Aveva 59 anni. Oggi alle 15 i funerali in Cattedrale. Ieri alle 17 si è aperta la camera ardente nella sala del Commi ...Luca Santoni CARRARA. Buon compleanno mister Di Natale. Ieri anche la Carrarese ha fatto gli auguri al suo tecnico, nato il 13 ottobre del 1977 a Napoli. Totò ha spento le 44 candeline, con la speranz ...