Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Hoffenheim Bundesliga, Hoffenheim super: manita al Colonia SINSHEIM (Germania) - Riparte dopo la sosta delle nazionali la Bundesliga e l' Hoffenheim ritrova subito il successo superando in casa con uno straripante 5 - 0 il Colonia . Partono bene i padroni di casa con una buona chance per Kramaric e alla mezz'ora è ...

Risultati calcio live, Venerdì 15 ottobre 2021 - Calciomagazine ...00 Paris Saint - Germain - Angers SCO Galles > Welsh Cup 2021/2022 > Ottavi di finale 20:45 Flint Town United - Connah's Quay Nomads Germania > Bundesliga 2021/2022 20:30 Hoffenheim - Colonia ...

