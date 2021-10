Bundesliga 2021 2022 | l’Hoffenheim travolge il Colonia nel segno di Bebou

(Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ottava giornata diinizia neldel. Grazie soprattutto all’MVP del match: Hilas. Ilcade in trasferta quindi, con il risultato di 5-0. In classifica adesso, ilè ancora avanti in classifica, ma con questa sconfitta molto pesante, il sogno di rimanere lì davanti a contendersi il primo posto sembra essere svanito. Risale quindi, che raggiunge quota 11 punti. LA PARTITA – Gara equilibrata nei primi minuti, ma il match si sblocca alla mezz’ora consu assist di Kramaric. Il primo tempo finisce 1-0. Nel secondo tempo però, ilnon scede in campo praticamente, e con un uno due velocissimo, nel giro di 120 secondi, di nuovoe poi Baumgartner ...

SINSHEIM (Germania) - Riparte dopo la sosta delle nazionali la Bundesliga e l'Hoffenheim ritrova subito il successo superando in casa con uno straripante 5-0 il Colonia. Partono bene i padroni di casa con una buona chance per Kramaric e alla mezz'ora è Bebou a sbloccare il match. Una doppietta di Bebou e le reti di Baumgartner, Geiger e Posch firmano il 5-0 degli uomini di Hoeness.