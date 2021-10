Bud Spencer | chi sono i figli Giuseppe |  Cristiana a Diamante Pedersoli | “È stato un padre fantastico”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) . Bud, pseudonimo di Carlo, attore, nuotatore, sceneggiatore e produttore televisivo, scomparso nel 2007, èuno degli attori italiani più famosi al molto, oltre che uno dei più apprezzati e amati a livello internazionale. Il successo mondiale è arrivato con i film in coppia con Terence Hill, sempre ottimi successi al botteghino e più volte trasmessi in tv. Vincitore del David di Donatello alla carriera, Bud, oltre alla prolifica carriera cinematografica, ha avuto anche una fruttuosa carriera sportiva, vincendo più volte i campionati italiani di nuoto, praticando anche il rugby, il pugilato e la pallanuoto, sport che gli valse una medaglia d’oro con la nazionale ai Giochi del Mediterraneo di Barcellona. Il noto attore eradi treche hanno ...

Advertising

CorriereCitta : Giuseppe e Diamante Pedersoli: chi sono i figli di Bud Spencer, età, carriera, vita privata, film, Instagram… - CorriereCitta : Sebastiano Pigazzi chi è il nipote di Bud Spencer: età, carriera, origini, altezza, Instagram #oggieunaltrogiorno - zazoomblog : Sebastiano Pigazzi modello e attore: chi è il nipote di Bud Spencer - #Sebastiano #Pigazzi #modello #attore: - b___chris : @gipsylenu Bud spencer fa il talebano -

Ultime Notizie dalla rete : Bud Spencer

Maria Vasaturo , che dal padre Giuseppe (produttore cinematografico) ha ereditato il nome d'arte Amato, è stata la moglie di, al secolo Carlo Pedersoli, per più di cinquant'anni. I due si sposarono il 25 febbraio 1960 presso la chiesa di San Giovanni a Porta Latina, ma si erano conosciuti ben quindici anni ...Restando in ambito italico, è stata rimossa recentemente dal l ungomare di Livorno il ritratto in vetroresina che il carrista di Viareggio Fabrizio Galli ha dedicato a: rifiutata dalla ...Sbarca nel salotto televisivo di Oggi è un altro giorno insieme alla madre, Sebastiano Pigazzi, modello e attore che sta ottenendo molto successo in queste settimane: chi è il nipote di Bud Spencer, ...Bud Spencer ci lasciava alcuni anni fa, conoscete veramente la cause che lo hanno portato alla morte a 86 anni?