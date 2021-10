(Di venerdì 15 ottobre 2021) Serena Bortone aè unricorda Bud Spence r insieme ai suoiGi useppe e Diamante Pedersoli . I duericordano il papà come un grande atleta in primis che si trovò a fare l'...

Advertising

leggoit : Bud Spencer, a Oggi è un altro giorno il ricordo dei figli: «Fu sempre grato al suo pubblico» - aaridaje : mamma mia il nipote di bud spencer tutto nel - aaridaje : mettete a rai 1 c’è il nipote di bud spencer è un figo assurdo - DonnaGlamour : Il ricordo di Bud Spencer nelle parole di figli e nipote: “Mai visto arrabbiato” - zazoomblog : Carlo Pedersoli jr chi è il nipote di Bud Spencer e campione di arti marziali: “Io meno per davvero” - #Carlo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bud Spencer

Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ricordaSpence r insieme ai suoi figli Gi useppe e Diamante Pedersoli . I due figli ricordano il papà come un grande atleta in primis che si trovò a fare l'attore quasi per caso: 'Considerava la carriera ..., com'è morto e la "eredità lasciata ai figli" / "Era caduto in casa. Non ha sofferto" Neva Leoni: la proposta di matrimonio di Claudio Colica Mentre lavorava alla terza stagione di " Che ...Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ricorda Bud Spencer insieme ai suoi figli Giuseppe e Diamante Pedersoli. I due figli ricordano ...Giuseppe e Diamente Pedersoli, accompagnati dal cugino Sebastiano Pigazzi, ricordano papà Bud Spencer ai microfoni di Serena Bortone.