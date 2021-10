Brindisi-Fortitudo Bologna oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Happy Casa Brindisi-Fortitudo Bologna, partita valida per la quarta giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Padroni di casa che arrivano da una bella striscia positiva di due vittorie, dopo la sconfitta nella prima giornata. Anche gli avversari, dopo un avvio difficile, hanno trovato i primi due punti con una bella vittoria contro Pesaro. La partita si preannuncia spumeggiante, sebbene Brindisi goda anche del vantaggio di giocare in casa. L’appuntamento con la palla a due al PalaPentassuglia, è fissato per le ore 20:30 di venerdì 15 ottobre. La partita sarà visibile in diretta streaming esclusivamente su Discovery +. In alternativa, ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’e le indicazioni per vedere inHappy Casa, partita valida per la quarta giornata dellaA1di. Padroni di casa che arrivano da una bella striscia positiva di due vittorie, dopo la sconfitta nella prima giornata. Anche gli avversari, dopo un avvio difficile, hanno trovato i primi due punti con una bella vittoria contro Pesaro. La partita si preannuncia spumeggiante, sebbenegoda anche del vantaggio di giocare in casa. L’appuntamento con la palla a due al PalaPentassuglia, è fissato per le ore 20:30 di venerdì 15 ottobre. La partita sarà visibile inesclusivamente su Discovery +. In alternativa, ...

Advertising

grafuio : RT @FortitudoNews: #GAMEDAY ?? Brindisi vs #Fortitudo ?? PalaPentassuglia ? 20:30 ?? @Eurosport_IT ?? @nettunobologna1 - infoitsport : Happy Casa Brindisi - Fortitudo Bologna live - 15 ottobre 2021 - infoitsport : LBA - Happy Casa Brindisi: tutto facile stasera contro la Fortitudo Bologna - SportandoIT : Happy Casa Brindisi-Fortitudo Kigili Bologna | In campo alle 20.30, dove vederla in tv - MatteoCazzulani : RT @FortitudoNews: #GAMEDAY ?? Brindisi vs #Fortitudo ?? PalaPentassuglia ? 20:30 ?? @Eurosport_IT ?? @nettunobologna1 -