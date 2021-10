Brexit | Confagricoltura | a rischio sicurezza alimentare e sostenibilità

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Va assolutamente scongiurato un contenzioso commerciale con il Regno Unito, che è uno dei principali mercati di sbocco per i nostri prodotti agroalimentari. Sono di fondamentale importanza anche l’integrità del mercato unico dell’Unione e il rispetto delle regole europee in materia diambientale”. Questa la presa di posizione del presidente di, Massimiliano Giansanti, sulle proposte licenziate dalla Commissione europea al fine di semplificare l’applicazione del Protocollo sulla Repubblica d’Irlanda e sull’Irlanda del Nord sottoscritto nel quadro dell’accordo sul recesso del Regno Unito dalla UE. Le proposte della Commissione – che dovranno essere discusse con il governo di Londra – prevedono una drastica riduzione (fino all’80%) dei controlli sanitari ...

Borsa Italiana

Le esportazioni agroalimentari dell'Italia verso il Regno Unito - ricorda- ... A seguito della, nel primo semestre 2021 si è registrata una contrazione dell'export di oltre il 10%...A seguito della, nel primo semestre 2021 si è registrata una contrazione dell'export di oltre il 10%. Green pass,: occorrono soluzioni pratiche Aziende agricole in slalom tra ...(Teleborsa) - "Va assolutamente scongiurato un contenzioso commerciale con il Regno Unito, che è uno dei principali mercati di sbocco per i nostri prodotti agroalimentari. Sono di ...(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Va assolutamente scongiurato un contenzioso commerciale con il Regno Unito, che è uno dei principali mercati di sbocco per i ...