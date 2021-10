Boxe | Bevilacqua sfiderà Saidi per il titolo UE dei superwelter Canfora contro Frenois per l’internazionale WBA

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Novità per quanto riguarda laprofessionistica italiana. Vincenzoavrà la possibilità di conquistare la cintura dell’Unione Europea dei pesi, sfidando il Campione in carica Jama. Il tedesco (20 vittorie, 2 sconfitte) ha deciso di mettere volontariamente in palio la cintura il prossimo 26 novembre a Berlino (Germania)il nostro portacolori (17 vittorie, 1 sconfitta). Attesa più breve, invece, per Giuseppe, il quale incrocerà i guantoni con il francese Guillaumeper la cintura internazionale WBA dei pesi leggeri. Il match andrà in scena domani a Parigi (Francia). Foto: FPI