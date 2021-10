Borussia Dortmund, Rose: «Haaland vuole giocare. Valuteremo» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Marco Rose, tecnico del Borussia Dortmund, ha fatto il punto sulle condizioni di Erling Haaland: ecco le sue parole In conferenza stampa, il tecnico del Borussia Dortmund Marco Rose ha parlato di Erling Haaland. LE PAROLE – «Proveremo di tutto. Erling vuole davvero giocare, ma il tempo si sta riducendo. Il nostro modo di giocare cambia quando lui non c’è, ma siamo riusciti a vincere nonostante questa assenza. Per noi è importante che torni perché ci dà tanto e, soprattutto, fa molti gol. Erling vuole aiutare la squadra, ma valutiamo prima le possibilità». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Marco, tecnico del, ha fatto il punto sulle condizioni di Erling: ecco le sue parole In conferenza stampa, il tecnico delMarcoha parlato di Erling. LE PAROLE – «Proveremo di tutto. Erlingdavvero, ma il tempo si sta riducendo. Il nostro modo dicambia quando lui non c’è, ma siamo riusciti a vincere nonostante questa assenza. Per noi è importante che torni perché ci dà tanto e, soprattutto, fa molti gol. Erlingaiutare la squadra, ma valutiamo prima le possibilità». L'articolo proviene da Calcio News 24.

