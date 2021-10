Borsa: Milano migliora (+0,8%), bene banche e petroliferi (Di venerdì 15 ottobre 2021) migliora leggermente Piazza Affari (+0,8%) nel primo pomeriggio con petroliferi e banche in cima al listino principale, alla vigilia dei ballottaggi per le amministrative in alcuni grandi centri del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021)leggermente Piazza Affari (+0,8%) nel primo pomeriggio conin cima al listino principale, alla vigilia dei ballottaggi per le amministrative in alcuni grandi centri del ...

fisco24_info : Borsa: Milano migliora (+0,8%), bene banche e petroliferi: Guadagnano le auto, in calo le utility, perdono Tim e Po… - fisco24_info : Borsa: Europa tiene in attesa dati Usa, Milano +0,6%: Spread oscilla tra 103 e 104 punti base. Fiacche A2A e Tim

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 15/10/2021, ore 15.50 Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il principale indice della Borsa di Milano , portandosi a 26.504. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 26.557 e successiva a 26.713. Supporto a 26.400. ...

Borsa Italiana Oggi 15 ottobre 2021: Ftse Mib vicino ai 26500 punti, CNH Industrial e Tenaris in testa Ed anche oggi le indicazioni del pre - market sono state confermate dai fatti. La borsa di Milano ha infatti aperto l'ultima seduta della settimana con il Ftse Mib in rialzo sopra i 26400 punti per poi confermarsi attorno a quest'area nel corso della giornata. A spingere in avanti ...

Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,61% ANSA Nuova Europa Borsa: Europa allunga dopo conti Goldman e avvio Wall Street , Milano +0,8% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 ott - Le Borse europee, che a meta' giornata erano cautamente positive, hanno allungato il passo nel primo pomeriggio, incoraggiate dalla trimestrale ...

