Borsa: Europa tiene in attesa dati Usa, Milano +0,6% (Di venerdì 15 ottobre 2021) Mercati azionari del Vecchio continente tutti sempre di qualche frazione sopra la parità, in attesa della raffica di dati dagli Stati Uniti della giornata, a partire dalle vendite al dettaglio e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Mercati azionari del Vecchio continente tutti sempre di qualche frazione sopra la parità, indella raffica didagli Stati Uniti della giornata, a partire dalle vendite al dettaglio e ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa tiene in attesa dati Usa, Milano +0,6%: Spread oscilla tra 103 e 104 punti base. Fiacche A2A e Tim - CamunoNet : Borsa: Europa tiene in attesa dati Usa, Milano +0,6% - ansa_economia : Borsa: Europa conclude forte, Francoforte +1,4%. Bene anche Parigi, leggermente più cauta Londra #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano (+1,2%) accelera con Europa dopo dati Usa. Banco Bpm guida rialzi, bene Eni ed Enel, debole Cnh #ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa positiva in attesa Wall Street, Milano +0,95%. Bene i Future Usa . Si conferma rialzo petrolio, sprea… -