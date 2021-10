Borsa: Asia forte su trimestrali banche Usa, corre Taiwan (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ultima seduta di settimana chiaramente positiva per i mercati azionari Asiatici e dell'area del Pacifico, con Taiwan sugli scudi in rialzo del 2,4%. Ai listini della zona hanno fatto ancora bene le ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ultima seduta di settimana chiaramente positiva per i mercati azionaritici e dell'area del Pacifico, consugli scudi in rialzo del 2,4%. Ai listini della zona hanno fatto ancora bene le ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia In Borsa rispunta il Toro da Wall Street all'Europa Stamattina in Asia Pacifico l'indice Bloomberg Apac guadagna lo 0,8%. TOKYO AI MASSIMI DAL 2019 ... La Borsa olandese si conferma il listino più sensibile al comparto tech. Chiudono sugli scudi i ...

Borsa: Asia forte su trimestrali banche Usa, corre Taiwan Ultima seduta di settimana chiaramente positiva per i mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico, con Taiwan sugli scudi in rialzo del 2,4%. Ai listini della zona hanno fatto ancora bene le ...

In Borsa rispunta il Toro da Wall Street all’Europa Wall Street ha vissuto ieri la miglior seduta dell'anno, contagiando nella notte i listini azionari asiatici - Trimestrali record per le banche - Corre il gas : +35% in tre giorni - Il Ftse Mib torna ...

