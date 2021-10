Bonus restauro al 50% per immobili storici e artistici (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il decreto del Ministero della Cultura, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è attuativo dell'art. 65 bis del Decreto Sostegni bis (DL 7/2021), inserito nel corso del suo iter ... Leggi su pmi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il decreto del Ministero della Cultura, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è attuativo dell'art. 65 bis del Decreto Sostegni bis (DL 7/2021), inserito nel corso del suo iter ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonus restauro Bonus restauro al 50% per immobili storici e artistici Pronto il decreto con i termini e le modalità di accesso al nuovo bonus restauro : si tratta di un credito d'imposta al 50% per immobili di interesse storico e artistico . Il tax credit si applica alle spese sostenute nel corso del 2021 e 2022 (attestate da un ...

Bonus restauro alle case storiche - ItaliaOggi.it Italia Oggi Bonus restauro alle case storiche Gli immobili di interesse storico e artistico potranno ottenere un credito d’imposta del 50% a valere sulle opere di restauro e altri ...

