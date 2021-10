Bonus assunzioni 2021 per Under 36: come fare richiesta, a chi spetta e come funziona (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Bonus assunzioni Under 36 è stato introdotto circa un anno fa nella Legge di Bilancio 2021. Finalmente, oggi, i datori di lavoro possono ottenere l’esonero contributivo. Per Bonus assunzioni si intende un esonero contributivo del 100% che il datore di lavoro può richiedere nel momento in cui stipula contratti a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022. Bonus assunzioni Under 36: come richiederlo L’Inps ha informato che si può usufruire del Bonus con il rimborso degli arretrati (precedenti al mese di settembre) e per i rapporti agevolati del mese in corso. Per accedervi il datore di lavoro non dovrà far altro che entrare nel canale di UNIEMENS e seguire le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il36 è stato introdotto circa un anno fa nella Legge di Bilancio. Finalmente, oggi, i datori di lavoro possono ottenere l’esonero contributivo. Persi intende un esonero contributivo del 100% che il datore di lavoro può richiedere nel momento in cui stipula contratti a tempo indeterminato nel biennio-2022.36:richiederlo L’Inps ha informato che si può usufruire delcon il rimborso degli arretrati (precedenti al mese di settembre) e per i rapporti agevolati del mese in corso. Per accedervi il datore di lavoro non dovrà far altro che entrare nel canale di UNIEMENS e seguire le ...

