Bonomi | “Primo giorno di Green pass ok; inaccettabile che l’Italia tolleri il 10% di lavoro nero”

Bergamo. "Il Primo giorno di Green pass? Dalle prime notizie che abbiamo e dai riscontri del sistema mi pare di poter dire che sia andato bene: ha prevalso la responsabilità, ciò a cui avevamo richiamato tutti". Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, ha riassunto così la prima giornata di obbligatorietà del certificato verde per accedere ai luoghi di lavoro: lo ha fatto nei minuti precedenti all'assemblea degli industriali bergamaschi, nella nuova sede al Kilometro Rosso, che sarà inaugurata ufficialmente al termine dell'evento. "Ci auguriamo che anche le prossime manifestazioni previste si possano svolgere in modo tranquillo e democratico – ha aggiunto – Tutto si deve svolgere nella più stretta osservanza e rispetto delle libertà di tutti, in un clima di responsabilità

