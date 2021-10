Bonetti risponde alle accuse di maschilismo | «La bravura non dipende dal genere Draghi sa fare il premier | Conte no»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Giornata di scontri nella maggioranza, e non solo sull’asse Lega-M5s per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Giuseppe, presidente del Movimento, aveva attaccato la titolare delle Pari opportunità Elenaper un commento fatto sula sindaca uscente di Roma Virginia Raggi. In serata, la ministra ha risposto con un tweet alla pioggia di critiche mosse dai grillini: «L’exvorrebbe darmi lezioni di femminismo ma il giudizio sull’adeguatezza nondal. Tra gli uomininon è stato capace diilsì. Tra le donne Raggi non ha saputola sindaca, Isabella Conti sì. La differenza la fa la qualità». October 15, 2021 La ministra ...

