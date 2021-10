Bomba dalla Germania, l’agente di Lewandowski: “Manchester City? Possibile destinazione” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Robert Lewandowski potrebbe lasciare il Bayern Monaco nella prossima stagione. Questa la clamorosa indiscrezione che arriva dalla Germania. Quale potrebbe essere la destinazione dell’attaccante polacco? Secondo quanto riporta la Bild, un’opzione potrebbe essere il Manchester City. Contattato proprio dal quotidiano tedesco, l’agente del giocatore Pini Zahavi, avrebbe aperto ad un trasferimento alla corte di Guardiola definendola come “Possibile destinazione”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Robertpotrebbe lasciare il Bayern Monaco nella prossima stagione. Questa la clamorosa indiscrezione che arriva. Quale potrebbe essere ladell’attaccante polacco? Secondo quanto riporta la Bild, un’opzione potrebbe essere il. Contattato proprio dal quotidiano tedesco,del giocatore Pini Zahavi, avrebbe aperto ad un trasferimento alla corte di Guardiola definendola come “”. SportFace.

Advertising

matteosalvinimi : Mentre qualcuno insegue fascisti e comunisti sconfitti dalla storia, in Italia e nel mondo c’è un pericolo reale e… - sportface2016 : Bomba dalla #Germania, l’agente di #Lewandowski: “#ManchesterCity? Possibile destinazione” - DuilioFilomeni : RT @matteosalvinimi: Mentre qualcuno insegue fascisti e comunisti sconfitti dalla storia, in Italia e nel mondo c’è un pericolo reale e con… - davidzuellig : RT @matteosalvinimi: Mentre qualcuno insegue fascisti e comunisti sconfitti dalla storia, in Italia e nel mondo c’è un pericolo reale e con… - AlessioColzani : ?? #NORVEGIA, #KILLER CON ARCO E FRECCE: 'SI ERA CONVERTITO ALL'ISLAM' Mentre qualcuno insegue fascisti e comunisti… -