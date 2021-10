Bologna | Mihajlovic con le incognite Medel e Dominguez

(Di venerdì 15 ottobre 2021)è in difficoltà nell'allestimento delper Udine. Il problema sudamericani, comune a tanti allenatori, diventa per Sinisa in questo momento davvero un rebus, visto che i ...

... ma soprattutto ci si deve rialzare dopo la batosta dicontro gli uomini di Sinisa. Gli ingredienti affinché siano uno spettacolo, anche sugli spalti, ci sono tutti. Non resta che ...è in difficoltà nell'allestimento delper Udine. Il problema sudamericani, comune a tanti allenatori, diventa per Sinisa in questo momento davvero un rebus, visto che i ...Quest'anno, il tifoso biancoceleste, assieme al derby con la Roma, ha cerchiato sul calendario con un pennarello rosso anche la data della partita contro l'Inter, in casa, ovvero ...SinisaMihajlovic è in ansia sapendo bene come dovrà arrampicarsi sugli specchi per costruire il Bologna che domenica giocherà a Udine, quello che è il problema di tanti allenatori legato ai calciatori ...