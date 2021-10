Bollettino Covid-19 di oggi 15 ottobre | il punto sui contagi

(Di venerdì 15 ottobre 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto ilgiornaliero contenente i dati relativi al-19. IlsuiPubblicato ilgiornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al-19 sono stati 2.732, su un totale di 506.043 tamponi effettuati. I ricoveri ordinari si attestano a –34,–2 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Ildiriporta 42 vittime del virus. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dalsi attesta invece intorno a 3.533. Il tasso di positività si attesta intorno allo 0,5% (-0,3%). Le dosi di vaccino somministrate in totale sono state 87.189.311, ...

Lazio, ildi oggi 14 ottobre 2021. D'Amato, 'Oggi nel Lazio su 15282 tamponi molecolari e 24197 tamponi antigenici per un totale di 39479 tamponi, si registrano 348 nuovi casi ...vaccinioggi 15 ottobre/ Toccata quota 87 milioni di inoculazioni Ilcoronavirus della Lombardia di oggi segnala 4 nuovi decessi per- 19: totale di 34.112 vittime ...Covid, il bollettino in Italia di oggi venerdì 15 ottobre 2021. Sono 2.732 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero ...Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 185 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 398.833. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: ...