Boga torna protagonista col Sassuoloe sul mercato | il punto tra rinnovo e cessione

Advertising

cmdotcom : #Boga torna super: futuro da decidere, tra #Napoli, #Gasp e l'opzione rinnovo col #Sassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Boga torna

Calciomercato.com

GENOVA - Caicedodisponibile nel Genoa. Masiello o Bani al posto dI Maksimovic. Anche Sturaro è di nuovo in gruppo. Nel Sassuolo Traore potrebbe essere preferito ao Djuricic. Scamacca ...Perè cambiato tutto, ma molto presto sarà il momento di prendere una decisione per il futuro . DA NAPOLI A GASP - Il suo contratto col Sassuolo, infatti, è in scadenza nel 2022 . Le richieste ...L'ottimo inizio di stagione con il Sassuolo, anche con l'avvento del nuovo tecnico Alessio Dionisi, ha riportato in auge Jeremie Boga. Il francese, che fino a due stagioni fa aveva fatto ammattire la ...Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, sarebbe molto interessato all'acquisto dell'esterno del Sassuolo, Jeremy Boga: sull'inglese anche Atalanta, Marsiglia e Shakthar Donetsk ...