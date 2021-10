Bmw Urban Store, parte da Roma il progetto pilota sulla customer experience (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un milione di euro per il progetto pilota di Bmw sulla customer experience digitale, che prende forma con il rinnovato Urban Store della Capitale, in via Barberini. Il marchio tedesco ha scelto Roma per inaugurare la nuova filosofia di guida al prodotto del cliente, che prevede soluzioni di comunicazione digitale affiancarsi a quelle “classiche”, di contatto diretto anche con i veicoli (quindi test drive). “Alla base di questo rinnovato Urban Store di via Barberini, che per la seconda volta nella sua storia rappresenta un’anteprima mondiale del nostro processo di vendita, c’è la convinzione che senza una maggiore attenzione all’esperienza del cliente, il Retail rischi di allontanarsi dalla comprensione profonda degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un milione di euro per ildi Bmwdigitale, che prende forma con il rinnovatodella Capitale, in via Barberini. Il marchio tedesco ha sceltoper inaugurare la nuova filosofia di guida al prodotto del cliente, che prevede soluzioni di comunicazione digitale affiancarsi a quelle “classiche”, di contatto diretto anche con i veicoli (quindi test drive). “Alla base di questo rinnovatodi via Barberini, che per la seconda volta nella sua storia rappresenta un’anteprima mondiale del nostro processo di vendita, c’è la convinzione che senza una maggiore attenzione all’esperienza del cliente, il Retail rischi di allontanarsi dalla comprensione profonda degli ...

