Blitz nelle pescherie nel Napoletano | sequestrati 260 kg di pesce in pessime condizioni igieniche

Advertising

Jotadeaqui : @ppiersante Ma poi il green pass rappresenta già un obbligo vaccinale *de facto*. Cos'altro vogliono? Gli sbirri ch… - JackieMilesiF : Macerata, Rapito e sequestarto per 8 giorni: ragazzo inglese liberato dopo un blitz del Ros - Nazione_Arezzo : Elicottero e unità cinofile a Campo di Marte Blitz antidroga nelle piazze dello spaccio - criccri78 : @GaetanoRizzo18 Ti sfugge il fatto che siano stati loro a denunciare? Mi sembra anche che qualche giorno prima nell… - Pepppe862 : RT @ilriformista: Il blitz a Palazzo Chigi era già pianificato nelle chat, con l'obiettivo di replicare il caos di Capitol Hill: due ore pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz nelle

Fanpage.it

Cifra record di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuatiultime 24 ore in Italia: sono 506.043 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 324.614. Il tasso ...Solo che il terreno, già nel 2013 entratodisponibilità dell'amministrazione comunale di ... un patrimonio nel "limbo": la sfida di Abramo ? Scacco alla mafia: dopo illa consegna dei beni ...La Squadra Mobile di Napoli ha eseguito 10 arresti nei confronti di persone collegate al clan Marino. Tra gli indagati anche Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino.(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Quando si parla di Juventus-Roma la prima immagine che viene in mente sono le sfide degli Anni Ottanta con Boniperti, Trapattoni e Platini da un lato e Viola Leidholm e Falcao.