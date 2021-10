Birmania | regime costringe al silenzio l' avvocato di Suu Kyi

Advertising

Il principale avvocato di Aung San Suu Kyi non ha più il diritto di parlare con i media, i diplomatici stranieri e le organizzazioni internazionali. Lo ha denunciato lui stesso. Ilmilitare, al potere dal golpe del 1 febbraio contro Aung San Suu Kyi, ha emesso un'ordinanza in tal senso che il legale ha riportato sulla sua pagina Facebook. "A partire dal 14 ottobre, a Khin ...... che arricchisce di sfumature e sottigliezze la consueta rappresentazione delmonolitico per ... Carla Vitantonio regala il suo sguardo unico sul "Myanmar (ex) swing", per raccontarci ...Il principale avvocato di Aung San Suu Kyi non ha più il diritto di parlare con i media, i diplomatici stranieri e le organizzazioni internazionali. Lo ha denunciato lui stesso. (ANSA) ...