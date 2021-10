Bimbo di 2 anni spara alla mamma e la uccide. Il papà accusato di omicidio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Uccisa dal figlio di 2 anni con una pistola durante un collegamento su Zoom, oggi il compagno viene accusato per omicidio. Shamaya Lynn, 21 anni, della Florida, è morta per gravi ferite da fuoco ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Uccisa dal figlio di 2con una pistola durante un collegamento su Zoom, oggi il compagno vieneper. Shamaya Lynn, 21, della Florida, è morta per gravi ferite da fuoco ...

